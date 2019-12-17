Роструд напомнил, что в 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель.

Роструд напомнил, что в 2020 году россиян ожидают восемь коротких рабочих недель.Замглавы ведомства Иван Шкловец пояснил, что это связано с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.Сокращенные рабочие недели придутся на январь, февраль, март, апрель, май, июнь и ноябрь, сообщает РИА Новости.На последней неделе 2019 года россияне выйдут на работу 30 и 31 декабря. При этом первая рабочая неделя нового года продлится всего два дня — 9 и 10 января.В Роструде уточнили, что 31 декабря работодатель может сделать выходным для сотрудников по собственной инициативе.