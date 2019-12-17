Ксения Собчак – журналистка, телеведущая, одна из самых влиятельных девушек страны, первая в России по заработкам в Instagram. Вся медийная карьера Ксении сопровождалась скандалами. После всего, что ей пришлось выслушать за один только Дом-2, кажется, она стала непробиваема для шуток в свой адрес. Ксения Собчак – это настоящий вызов для комиков шоу Прожарка, где звезду жестко высмеяли. В новогоднюю ночь на канале ТНТ4 мы увидим, что из этого вышло.

Ксения Собчак – журналистка, телеведущая, одна из самых влиятельных девушек страны, первая в России по заработкам в Instagram. Вся медийная карьера Ксении сопровождалась скандалами. После всего, что ей пришлось выслушать за один только "Дом-2", кажется, она стала непробиваема для шуток в свой адрес. Ксения Собчак – это настоящий вызов для комиков шоу "Прожарка", где звезду жестко высмеяли. В новогоднюю ночь на канале ТНТ4 мы увидим, что из этого вышло."Меня даже пугает тот факт, что у нас в стране мало людей с самоиронией. Все такие обидчивые... – вздыхает Собчак. – Я сама люблю жестко пошутить и часто сталкивалась с тем, что люди обижаются, боятся сами пошутить в ответ, не разговаривают. Мне кажется, ты имеешь право смеяться над другими только тогда, когда готов, чтобы смеялись над тобой. Я к этому всегда открыта, я это люблю!"Комики же припомнили ей всё – от "Блондинки в шоколаде" до недавней эксцентричной свадьбы. Так участница шоу Stand Up Ирина Приходько вспомнила, с кем сравнивали журналистку в начале нулевых: "Благодаря шоу "Блондинка в шоколаде" мы узнали, как выглядела бы Пэрис Хилтон, если бы её подержали в холодильнике и разморозили". "Прожарщик" Филипп Воронин попытался подсчитать, сколько раз героиня шоу уже была в отношениях: "Зная любвеобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом". Стендап-комик Зоя Яровицына продолжила свадебную тему: "На своей свадьбе Ксения станцевала сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить".Сама смеялась до слез и не менее остроумно отвечала: "Вас всех возмутила моя свадьба, а могли бы поддержать – в 40 лет вышла замуж с "прицепом", это уникальный случай.Напомним, Ксения Собчак вышла замуж за актера и режиссера Константина Богомолова13 сентября 2019 года.На свадьбу приехал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка. До этого Ксюша была в браке с актером Максимом Виторганом. 18 ноября 2016 года у них родился сын Платон – от самый "прицеп".