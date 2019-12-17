Дальний бомбардировщик Ту-22М совершил аварийную посадку в Астраханской области. Как пояснили военные, у боевого самолета отказал один из двигателей. Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт.

Дальний бомбардировщик Ту-22М совершил аварийную посадку в Астраханской области. Как пояснили военные, у боевого самолета отказал один из двигателей. Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.Пилоты самостоятельно выбрались из Ту-22М. Сейчас их уже доставили на базу. Жертв и разрушений на земле нет.Ту-22М — основной дальний бомбардировщик ВКС России. Он способен разгоняться до 2300 километров в час, а топлива самолету хватает на 5500 километров полета. Боевая машина может взять на борт три управляемых ракеты класса "воздух-земля" или 25 тонн авиабомб разных типов.