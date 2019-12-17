Страшно красиво, — так многие пользователи прокомментировали фото очень редкой медузы ярко-фиолетового цвета диаметром 60 сантиметров, которую вынесло из глубин океана на пляж австралийского города Байрон-Бей. В соцсетях появилось ее изображение, которое восхитило, но и напугало пользователей.

"Страшно красиво", — так многие пользователи прокомментировали фото очень редкой медузы ярко-фиолетового цвета диаметром 60 сантиметров, которую вынесло из глубин океана на пляж австралийского города Байрон-Бей.На странице Byron Bay Community Board в "Фейсбуке" появилось ее изображение, которое восхитило, но и напугало пользователей. Один из комментаторов предположил, что такая медуза "может и убить".Эксперт Национального объединения научных и прикладных исследований Австралии Джулиан Урибе-Паломино полагает, что это представитель отряда корономедуз (Coronatae), которые водятся в Индийском и Тихом океанах, а также в Красном море и в Атлантике, пишет Daily Mail.Таких медуз редко выносит на берег, поэтому ученый призвал тех, кому они попадутся, сообщать в организацию Atlas of Living Australia, которая ведет учет растений, животных и грибов Австралии.Интересно, что, по некоторым данным, в Китае и Японии они считаются деликатесом — их употребляют в пищу.