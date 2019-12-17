По распоряжению Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина во Владимирскую область не предусмотрен ввоз мусора из каких-либо других регионов

По распоряжению Губернатора Владимирской области Владимира Сипягина во Владимирскую область не предусмотрен ввоз мусора из каких-либо других регионов, сообщает пресс-служба областной администрации.«По распоряжению Губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из каких-либо других регионов, в том числе соседних. Любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, в настоящее время таких соглашений нет», - заявили в Белом доме.Напомним, ранее Правительство Москвы опубликовало на официальном сайте схему обращения с отходами, по которой . По этим документам, уже в 2020 году в регион привезут 666 тысяч тонн отходов.