Злоумышленник воспользовался чужим аккаунтом и неправомерно завладел транспортным средством, на котором впоследствии совершил ДТП...

Сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.В территориальный отдел полиции поступил рапорт сотрудников ДПС о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия на Таганской площади задержан 29-летний мужчина. Гражданин, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», стоимостью около 860 тысяч рублей, принадлежащим одной из каршеринговых компаний, совершил ДТП.Установлено, что задержанный воспользовался чужим аккаунтом и неправомерно завладел данным транспортным средством.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60