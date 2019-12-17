Версия о неуставных отношениях в забайкальской воинской части, где служил Рамиль Шамсутдинов, подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по статье 335 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими). Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.

Версия о неуставных отношениях в забайкальской воинской части, где служил Рамиль Шамсутдинов, подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по статье 335 ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими"). Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат признаны потерпевшими.О дедовщине в армии сообщил адвокат Руслан Нагиев, сообщает "Интерфакс". 25 октября 2019 года рядовой Шамсутдинов из Тюменской области при смене караула расстрелял восьмерых сослуживцев, еще двоих ранил.По словам адвоката солдата-срочника, Шамсутдинов подвергался как моральному, так и физическому насилию. Сам Шамсутдинов проходит по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России. Ему грозит пожизненный срок.