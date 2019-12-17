Ежегодный конкурс «Гражданином быть обязан» проводился среди учащихся 9-11 классов

В рамках мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации и Дню прав человека, сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный совместно с сотрудниками управления отдела образования администрации ЗАТО Г. Радужный в центре внешкольной работы «Лад» организовали и провели ежегодный межведомственный городской конкурс «Гражданином быть обязан!».Конкурс проводится среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ ЗАТО г.Радужный и воспитанников кадетского корпуса им Д.М. Пожарского. Его основная задача направлена на правовое просвещение несовершеннолетних и проверку их знаний в различных областях права.Конкурсные задания содержали актуальные вопросы по различным отраслям законодательства - уголовному, административному, гражданскому, трудовому, семейному и конституционному праву.Юрисконсульт правового направления МО МВД России по ЗАТО г. Радужный организовала и провела один из этапов конкурса, посвященный знанию уголовного и административного права. На данном этапе ребятам было предложено ответить на вопросы и решить задачу, что оказалось непросто. Школьники увлеченно решали задачи правового характера, с энтузиазмом отвечали на вопросы сотрудника.В процессе занятия ребята задавали вопросы и получали квалифицированные разъяснения сотрудника полиции в области уголовного и административного права.По итогам конкурса победителям были вручены заслуженные грамоты и подарки.