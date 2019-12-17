Дошколята вместе с родителями представили на суд жюри большое количество творческих работ.

В ходе проведения пропагандистской кампании «Родительский патруль» воспитанники старшей группы детского дошкольного учреждения № 2 и их родители приняли активное участие в семейном конкурсе «Правила дорожные знать каждому положено».Целью проведения творческого конкурса стало привлечение внимания детей и их родителей к значимости знания и соблюдения Правил дорожного движения, формирование культуры поведения пешеходов, водителей и пассажиров.Дошколята вместе с родителями представили на суд жюри большое количество творческих работ. И светофоры, и инспектор ДПС, и макеты улиц с участниками дорожного движения и знаками.Для изготовления поделок конкурсанты использовали различный материал: бумагу, пластилин, пластик, металл и многое другое. Жюри оценило изобретательность детворы и родителей. Поделки получились интересные, яркие и красивые.Все ребята со старанием отнеслись к выполнению поделок, каждая из которых символизировала безопасность дорожного движения. Выбрать лучшую работу организаторам конкурса было трудно, ведь каждая была выполнена с большим терпением и старанием. В итоге все участники конкурса были награждены дипломами ГИБДД Киржачского района и получили в подарок фликеры.