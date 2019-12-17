Сразу две российские ленты попали в шорт-лист Оскара. Об этом сообщается на сайте премии. В номинации Лучший международный художественный фильм представлена картина Кантемира Балагова Дылда.

Сразу две российские ленты попали в шорт-лист "Оскара". Об этом сообщается на сайте премии. В номинации "Лучший международный художественный фильм" представлена картина Кантемира Балагова "Дылда".Ранее лента о двух фронтовых подругах, которые вернулись в послевоенный Ленинград, уже получила две награды Каннского кинофестиваля.В короткий список претендентов на премию попал и российский мультфильм. Работа аниматора Константина Бронзита под названием "Он не может жить без космоса" будет бороться за главный приз в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм".Всего в шорт-лист премии вошли 10 картин со всего мира. Окончательный список номинантов объявят 13 января.