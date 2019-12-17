Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разнице в политических подходах двух президентов Украины. Представитель Кремля выразил надежду, что Киев будет выполнять минские договоренности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разнице в политических подходах двух президентов Украины. Представитель Кремля выразил надежду, что Киев будет выполнять минские договоренности.Песков отметил, что определять разницу в курсе украинских лидеров – не в компетенции Москвы, однако ее трудно не заметить. По словам пресс-секретаря, если Порошенко начал войну на Донбассе, то главным обещанием Зеленского было ее закончить, сообщает ."Один президент начинал войну, а, собственно, краеугольным камнем предвыборных обещаний нового президента было завершение войны. И мы надеемся, что все это будет реализовано", – заявил представитель Кремля.Песков подчеркнул, что главное – чтобы Украина выполняла обязательства по всему комплексу минских договоренностей.