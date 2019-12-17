Аномально теплая для декабря погода, установившаяся в Москве, спровоцировала раннее цветение растений.

Аномально теплая для декабря погода, установившаяся в Москве, спровоцировала раннее цветение растений."Под открытым небом расцвели одуванчики, морозники, примулы, форзиция, рододендрон даурский, показались подснежники — это в середине декабря. Набухли почки экзотических магнолий", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".При этом сотрудники Ботанического сада посетовали, что цветущие не в сезон растения весной могут уже не зацвести.По прогнозам синоптиков, сегодня в городе снова будет тепло — столбики термометров поднимутся до 4 градусов тепла, а по области ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду."Погода обуславливается теплым сектором антициклона. Погода будет облачной, ожидается небольшой дождь", — пояснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.А 19 декабря в Москве может быть побит 133-летний температурный рекорд. В этот день в столице ожидается от 3 до 8 градусов тепла.