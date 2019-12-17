Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в течение 2020 года в столичной подземке появятся станции Юго-Восточная, Нижегородская, Стахановская и Окская. Они ..

Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в течение 2020 года в столичной подземке появятся станции "Юго-Восточная", "Нижегородская", "Стахановская" и "Окская". Они будут расположены в Юго-Восточном административном округе города, сообщает .Также планируется построить еще два участка Большой кольцевой линии. В западном направлении для пассажиров будут доступны станции "Карамышевская" и "Улица Народного ополчения", а на юго-востоке откроются "Лефортово", "Электрозаводская" и "Авиамоторная".