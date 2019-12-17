В Новосибирской области при ограблении заправки мужчина распылил себе в лицо газ, а затем получил по рукам шваброй от сотрудницы. Преступление обернулось для злоумышленника провалом. По ..

В Новосибирской области при ограблении заправки мужчина распылил себе в лицо газ, а затем получил по рукам шваброй от сотрудницы. Преступление обернулось для злоумышленника провалом.По данным сайта, неизвестный мужчина с шарфом на лице ворвался на АГЗС, имея при себе газовый баллончик. Сибиряк стал распылять его в лицо сидевшей около двери сотруднице заправки. После этого мужчина по ошибке выпустил струю газа себе в голову. Сотрудница не рискнула к нему приближаться. Когда сибиряк вышел из-за стойки, женщина смогла атаковать его шваброй. После нескольких ударов злоумышленник выбежал на улицу и скрылся. Нападавшему удалось похитить из кассы семь тысяч рублей. Правоохранители ведут поиски преступника.