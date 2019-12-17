Певица Нюша неосторожной фразой дала повод для слухов. Звезда
заинтриговала публику.
Певица Нюша неосторожной фразой дала повод для слухов. Звезда
заинтриговала публику.
Вокалистка не так часто делится подробностями личной жизни,
как хотелось бы поклонникам. Певица мало говорит о муже и не показывает лицо
единственной наследницы.
Надо ли говорить, что свежее фото в "Инстаграм", на котором
знаменитость запечатлена с избранником, вызвало повышенное внимание
интернет-обывателей. В кадре супруги позируют на фоне по-новогоднему украшенной
Красной площади. Фанатов заинтриговала подпись под снимком.
"В ожидании чуда", – написала певица Нюша.
Поклонники решили, что вокалистка намекает на скорое прибавление
в семье. В комментариях они принялись напрямую спрашивать об этом. "Беременна что
ли?" – не удержалась обывательница. "Нет!" – коротко ответила знаменитость,
расстроив тем самым фанатов.
17 Дек 2019 в 8:20 PST
Напомним, уже два года замужем за Игорем Сивовым.
В прошлом году вокалистка родила дочь Серафиму. Знаменитость
стала реже появляться на светских мероприятиях, однако от сцены не отказалась.
А недавно появилась информация, что вокалистка и ее супруг переехали в загородный дом.
Там, по мнению звезды, ее кровиночке будет комфортнее.
Отметим, что ранее Игорь Сивов признавался, что до встречи с
артисткой таких сильных чувств никогда не испытывал. "Сегодня я проснулся
утром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, к
которой адресованы мои искренние признания в любви…" – сообщил муж