Певица Нюша неосторожной фразой дала повод для слухов. Звезда заинтриговала публику.

Певица Нюша неосторожной фразой дала повод для слухов. Звездазаинтриговала публику.Вокалистка не так часто делится подробностями личной жизни,как хотелось бы поклонникам. Певица мало говорит о муже и не показывает лицоединственной наследницы.Надо ли говорить, что свежее фото в "Инстаграм", на которомзнаменитость запечатлена с избранником, вызвало повышенное вниманиеинтернет-обывателей. В кадре супруги позируют на фоне по-новогоднему украшеннойКрасной площади. Фанатов заинтриговала подпись под снимком."В ожидании чуда", – написала певица Нюша.Поклонники решили, что вокалистка намекает на скорое прибавлениев семье. В комментариях они принялись напрямую спрашивать об этом. "Беременна чтоли?" – не удержалась обывательница. "Нет!" – коротко ответила знаменитость,расстроив тем самым фанатов.17 Дек 2019 в 8:20 PSTНапомним, уже два года замужем за Игорем Сивовым.В прошлом году вокалистка родила дочь Серафиму. Знаменитостьстала реже появляться на светских мероприятиях, однако от сцены не отказалась.А недавно появилась информация, что вокалистка и ее супруг переехали в загородный дом.Там, по мнению звезды, ее кровиночке будет комфортнее.Отметим, что ранее Игорь Сивов признавался, что до встречи сартисткой таких сильных чувств никогда не испытывал. "Сегодня я проснулсяутром и понял, как же люблю. Как счастлив от того, что у меня есть любимая, ккоторой адресованы мои искренние признания в любви…" – сообщил муж