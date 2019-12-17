Четверть жителей российских городов-миллионников не доверяют соседям. Однако наши граждане здороваются с соседями и помогают им.

Среди жителей российских миллионников не доверяют соседям 25%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В целом же по стране доля недоверчивых жителей многоквартирных домов составила 18%. Среди снимающих жилье соседям не доверяют 28% россиян.Однако 79% наших сограждан соседям доверяют, 46% сообщили, что знакомы почти со всеми соседями в подъезде, 36% знают небольшую часть или не знают никого – доля таких выше среди тех, кто живет в съемной квартире.За последний год с большинством соседей здоровались 86% жителей многоквартирных домов. Помогали соседям 62% россиян. Чаще всего речь шла о помощи в ремонте (12%), советах или поддержке и материальной помощи (по 8%).Небольшая часть жильцов по просьбе соседей ходила в магазин, присматривала за детьми или животными, помогала донести тяжести.