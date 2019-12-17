Полицейские вручили Ивану Ржевскому заслуженную награду.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является одной из приоритетных задач подразделений Госавтоинспекции.В рамках пропагандисткой операции «Родительский патруль», проходящей на территории региона, представители ГИБДД УМВД России по городу Владимиру и Юношеской автомобильной школы посетили одну из средних общеобразовательных школ областного центра. Целью посещения стал радостный повод: ученик 9 класса Ржевский Иван вошел в число лауреатов Всероссийского тестирования учащихся образовательных организаций по тематике безопасности дорожного движения.Иван является воспитанником Юношеской автомобильной школы города Владимира и уже неоднократно получал награды областного и межрегионального масштаба за внесенный вклад в дело обеспечения безопасности дорожного движения.Тестирование проходило осенью текущего года в режиме онлайн на интернет-портале «ЮИД-России». Мероприятие являлось добровольным, принять в нем участие мог каждый желающий школьник с 1 по 11 класс. Число участников составило почти 2000. Иван занял почетное четвертое место.