На ёлку приедут дети из многодетных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями, а также одарённые дети в возрасте от 6 до 11 лет

Во Владимире в областном Дворце культуры и искусства 18 декабря пройдёт Губернаторская ёлка, в которой примут участие 400 детей из различных городов области.В программе – поздравление от губернатора, новогоднее представление «Аленький цветочек» и праздничный хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также сладкий новогодний подарок каждому гостю.На ёлку приедут дети из многодетных семей, сироты, дети с ограниченными возможностями, а также одарённые дети в возрасте от 6 до 11 лет.