Модель вспомнила о первом выходе в свет своего старшего сына. Лукасу тогда было всего 3 года, но он выглядел настоящим джентльменом.

Модель вспомнила о первом выходе всвет своего старшего сына. Лукасу тогда было всего 3 года, но он выгляделнастоящим джентльменом.Недавно Наталья Водянова вновьпосетила столицу. Она вместе с телеведущей и продюсером Яной Рудковскойорганизовывает в Москве благотворительныйбал Baby Love. Светские львицы договорились об этом ещё осенью на званом ужине.Обе были неотразимы: Водянова в темно-бардовом платье от кутюр, а Рудковская впышном красном платье.В этот раз модель не привезла с собой всехдетей, а их у женщины целых пять. Но на балу она вспомнила, что 15 лет назадбыло первое светское мероприятие, которое посетил ее старший сын Лукас. В связис этим Наталья запостила в социальной сети редкую фотографию, на которой она держитна руках привлекательного малыша. Ребенок одет в черный костюм, а мама вкрасное бархатное платье. Событие, о котором вспоминает Водянова, это сборсредств для фонда "Обнаженные сердца" в Нью-Йорке.15 Дек 2019 в 3:15 PSTФанаты пришли в восторг отумилительного снимка. Одни были шокированы тем, как Лукас вырос, ведь черезнеделю ему исполнится 18. Другие были поражены молодостью Водяновой спустястолько времени. Подписчики комментировали фотографию: "Лукас вырос, а мама вообще не изменилась", "Совсемне изменились, такая же молодая и красивая".Кроме Лукаса, у Натальи есть ещё четыреребенка. Дочь Нева и сын Виктор от бывшего мужа Джастина Портмана и сыновьяМаксим и Роман от нынешнего мужа Антуана Арно. Вся семья живет в Париже, а Арнотрогательно заботится обо всех детях своей жены.