Модель вспомнила о первом выходе в
свет своего старшего сына. Лукасу тогда было всего 3 года, но он выглядел
настоящим джентльменом.
Модель вспомнила о первом выходе в
свет своего старшего сына. Лукасу тогда было всего 3 года, но он выглядел
настоящим джентльменом.
Недавно Наталья Водянова вновь
посетила столицу. Она вместе с телеведущей и продюсером Яной Рудковской
организовывает в Москве благотворительный
бал Baby Love. Светские львицы договорились об этом ещё осенью на званом ужине.
Обе были неотразимы: Водянова в темно-бардовом платье от кутюр, а Рудковская в
пышном красном платье.
В этот раз модель не привезла с собой всех
детей, а их у женщины целых пять. Но на балу она вспомнила, что 15 лет назад
было первое светское мероприятие, которое посетил ее старший сын Лукас. В связи
с этим Наталья запостила в социальной сети редкую фотографию, на которой она держит
на руках привлекательного малыша. Ребенок одет в черный костюм, а мама в
красное бархатное платье. Событие, о котором вспоминает Водянова, это сбор
средств для фонда "Обнаженные сердца" в Нью-Йорке.
15 Дек 2019 в 3:15 PST
Фанаты пришли в восторг от
умилительного снимка. Одни были шокированы тем, как Лукас вырос, ведь через
неделю ему исполнится 18. Другие были поражены молодостью Водяновой спустя
столько времени. Подписчики комментировали фотографию: "Лукас вырос, а мама вообще не изменилась", "Совсем
не изменились, такая же молодая и красивая".
Кроме Лукаса, у Натальи есть ещё четыре
ребенка. Дочь Нева и сын Виктор от бывшего мужа Джастина Портмана и сыновья
Максим и Роман от нынешнего мужа Антуана Арно. Вся семья живет в Париже, а Арно
трогательно заботится обо всех детях своей жены.