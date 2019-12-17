В украинской столице сегодня жарко. В городе проходят несколько масштабных акций протеста против политики президента Владимира Зеленского. Из-за митингующих перекрыты многие улицы и площади, не работают магазины. В прессе протестующих окрестили бунтовщиками, а происходящее в центре в Киеве – восстанием.

В украинской столице сегодня жарко. В городе проходят несколько масштабных акций протеста против политики президента Владимира Зеленского. Из-за митингующих перекрыты многие улицы и площади, не работают магазины. В прессе протестующих окрестили бунтовщиками, а происходящее в центре в Киеве – восстанием.Основные акции проходят у Верховной рады. Люди протестуютпротив инициативы Зеленского о создании свободного рынка земли. Предполагаетсяпередать в частные руки миллионов гектаров черноземов. Граждане опасаются, чтоплодородные участки передадут в руки иностранцев.В середине ноября законопроект приняли в первом чтении. 17декабря в аграрный комитет Верховной рады рассматривает поправки ко второмучтению. Продажу земли митингующие называют предательством Украины ипреступлением перед народом.Сказать свое слово под стены парламента пришли и противники измененийв Трудовой кодекс. Новая редакция облегчает увольнение работников. Есть и те,кто требует от вернуть шахтерам долги по зарплате и отменить пошлины на ввозавтомобилей из Европы.Происходящее в центре украинской столицы напоминает хаос,движение по улицам частично перекрыто. "Масштабный бунт поставил на ушивесь Киев, под Раду стянули силовиков", – пишет портал Politeka.net.Журналисты назвали происходящее восстанием.Полиция взяла правительственный квартал под усиленнуюохрану. В состояние повышенной готовности приведены также военнослужащиеНациональной гвардии, сотрудники службы спасения, взрывотехники.К масштабным протестам украинская столица уже привыкла. При громкие акции проходят в городе почти ежедневно. Не так давно украинцы протестовали против "капитуляции" перед Россией по вопросу Донбасса.