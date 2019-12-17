В украинской столице сегодня жарко. В городе проходят несколько масштабных акций протеста против политики президента Владимира Зеленского. Из-за митингующих перекрыты многие улицы и площади, не работают магазины. В прессе протестующих окрестили бунтовщиками, а происходящее в центре в Киеве – восстанием.
В украинской столице сегодня жарко. В городе проходят несколько масштабных акций протеста против политики президента Владимира Зеленского. Из-за митингующих перекрыты многие улицы и площади, не работают магазины. В прессе протестующих окрестили бунтовщиками, а происходящее в центре в Киеве – восстанием.
Основные акции проходят у Верховной рады. Люди протестуют
против инициативы Зеленского о создании свободного рынка земли. Предполагается
передать в частные руки миллионов гектаров черноземов. Граждане опасаются, что
плодородные участки передадут в руки иностранцев.
В середине ноября законопроект приняли в первом чтении. 17
декабря в аграрный комитет Верховной рады рассматривает поправки ко второму
чтению. Продажу земли митингующие называют предательством Украины и
преступлением перед народом.
Сказать свое слово под стены парламента пришли и противники изменений
в Трудовой кодекс. Новая редакция облегчает увольнение работников. Есть и те,
кто требует от вернуть шахтерам долги по зарплате и отменить пошлины на ввоз
автомобилей из Европы.
Происходящее в центре украинской столицы напоминает хаос,
движение по улицам частично перекрыто. "Масштабный бунт поставил на уши
весь Киев, под Раду стянули силовиков", – пишет портал Politeka.net.
Журналисты назвали происходящее восстанием.
Полиция взяла правительственный квартал под усиленную
охрану. В состояние повышенной готовности приведены также военнослужащие
Национальной гвардии, сотрудники службы спасения, взрывотехники.
К масштабным протестам украинская столица уже привыкла. При громкие акции проходят в городе почти ежедневно. Не так давно украинцы протестовали против "капитуляции" перед Россией по вопросу Донбасса.