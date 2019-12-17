12-летняя дочь телеведущей Полина разоблачила родительницу. Она показала, что находится дома у Даны Борисовой.

12-летняя дочь телеведущей Полина разоблачила родительницу. Она показала,что находится дома у Даны Борисовой.Девочканамекнула, что ее звездная мама вновь подсела на запрещенные вещества, несмотряна громкие заявления о победе над пагубной зависимостью. В качестведоказательства Полина опубликовала в "Инстаграме" видео, на которомзапечатлено, как их собака ест разбросанные на полу таблетки."Вот вамправда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными "лекарствами", – цитируетребенка . При этом дочь Даны Борисовой пригрозила, что можетвыложить еще много разоблачительных фото и видео.Наследница телезвезды заявила,что именно из-за "новых старых проблем" Даны Борисовой они сильно поругались,после чего девочке даже пришлось вызывать скорую помощь. Позже Полину забралотец.19 Июн 2019 в 11:31 PDTСейчас дочьнаходится у папы и пробудет там довольно долго. По ее словам, знаменитаяродительница в самое ближайшее время вновь отправится на реабилитацию вТаиланд.Напомним, ранее сообщила, что дочь залила рукопись ее книги "Жизнь в кайф", в которой откровенно рассказала о своих зависимостях и о том, как смогла их преодолеть. Испугавшись материнского гнева, девочка выкинула тетрадь.