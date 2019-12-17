12-летняя дочь телеведущей Полина разоблачила родительницу. Она показала,
что находится дома у Даны Борисовой.
12-летняя дочь телеведущей Полина разоблачила родительницу. Она показала,
что находится дома у Даны Борисовой.
Девочка
намекнула, что ее звездная мама вновь подсела на запрещенные вещества, несмотря
на громкие заявления о победе над пагубной зависимостью. В качестве
доказательства Полина опубликовала в "Инстаграме" видео, на котором
запечатлено, как их собака ест разбросанные на полу таблетки.
"Вот вам
правда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными "лекарствами", – цитирует
ребенка . При этом дочь Даны Борисовой пригрозила, что может
выложить еще много разоблачительных фото и видео.
Наследница телезвезды заявила,
что именно из-за "новых старых проблем" Даны Борисовой они сильно поругались,
после чего девочке даже пришлось вызывать скорую помощь. Позже Полину забрал
отец.
19 Июн 2019 в 11:31 PDT
Сейчас дочь
находится у папы и пробудет там довольно долго. По ее словам, знаменитая
родительница в самое ближайшее время вновь отправится на реабилитацию в
Таиланд.
Напомним, ранее сообщила, что дочь залила рукопись ее книги "Жизнь в кайф", в которой откровенно рассказала о своих зависимостях и о том, как смогла их преодолеть. Испугавшись материнского гнева, девочка выкинула тетрадь.