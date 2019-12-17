Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не стоит делать общее обследование организма. По его мнению, подобные исследования по площадям приводят лишь к увеличению находок неясной клинической значимости и каскаду ненужных действий.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему не стоит делать общее обследование организма. По его мнению, подобные "исследования по площадям приводят лишь к увеличению находок неясной клинической значимости и каскаду ненужных действий". Это, в свою очередь, влечет за собой "увеличение заболеваемости и ненужные расходы".Как написал доктор в своем telegram-канале, тщательные общие обследования выявляют серьезные заболевания у одного пациента из тысячи."У остальных неясные находки и просто ошибки, которые повлекли за собой операции и ненужное лечение", – отметил Мясников.По его мнению, гораздо эффективнее индивидуальный подход к обследованиям, однако "персонализированная медицина еще в зачатке".Бессмысленным врач назвал и назначение препаратов с недоказанной эффективностью, а также общие рекомендации относительно здоровой пищи."Мы говорим о здоровой пище – фруктах, овощах, но есть множество людей, которые питаются почти исключительно мясом и живут долго и в полном здравии. А вот как бы они на овощах и фруктах прожили, еще неизвестно", – отметил он.