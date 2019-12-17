Многолетний конфликт экс-участниц шоу Дом-2 Алены Водонаевой и Виктории Бони не скоро закончится. Светские львицы еще много лет будут поливать друг друга грязью. Публичная грызня выгодна обеим девушкам.

Многолетний конфликт экс-участниц шоу "Дом-2" АленыВодонаевой и Виктории Бони не скоро закончится. Светские львицы еще много лет будутполивать друг друга грязью. Публичная грызня выгодна обеим девушкам.Кандидат психологических наук Елена Ярикова в беседе с шоуменом Рустамом Солнцевым объяснила, почему Водонаева и Боняне могут отстать друг от друга."Бывают женщинынастолько злопамятные. И они еще подогревают эту ненависть, зависть друг кдругу. Они тем самым делают себе рейтинг… Вообще, конечно, обе красивые, обенеглупые, очень умные женщины, обе умеют себя подать в обществе, обе по-своемусчастливы. У обеих женщин свои какие-то проблемы. Давно бы уже этот конфликтможно было закрыть, забыть и не вспоминать. Но есть одно но: женское соперничество,которое не дает спокойно спать", – сказала Ярикова.Елена отметила, что в своей практике встречала женщин,которым давно под 70, дамы находятся в перманентном конфликте уже лет так 50. Пословам психолога, десятилетняя грызня и Виктории Бонизакончится еще нескоро. Не исключено, что звезды шоу "Дом-2" будут выяснять отношения до гробовой доски.17 Ноя 2019 в 3:03 PST"Как упустить возможность лишний раз вставить шпильку инапомнить "подружке" о себе. Я не думаю, что они к чему-то придут. Если только,чтобы наши с тобой выводы опровергнуть. Это было, есть и будет – женскоесоперничество, женская ревность друг к другу. Хотя, в принципе, девчонкам порауспокоиться. Все нормально и у той, и у этой. Нужно просто перелистнутьстраницу. Но они не могут закончить отношения, если они говорят и не упускаютвозможность вставить шпильку, значит какая-то обида, какой-то червяк точит", -рассудил психолог.11 Дек 2019 в 12:23 PSTНапомним, не так давно призналась, чтоименно она "слила" интимные фото Виктории Бони и Степана Меньщикова журналистам.Светская львица сообщила, что таким образом отомстила "заклятой подруге". Многолет назад Виктория, по словам Алены, рассказала репортерам о ее внематочной беременности.