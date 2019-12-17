Корпорация Boeing с января приостанавливает производство самолетов 737 MAX. Такое решение принял совет директоров, сообщает The Wall Street Journal

Корпорация Boeing с января приостанавливает производство самолетов 737 MAX. Такое решение принял совет директоров, сообщает The Wall Street JournalПо этой информации в последнее время компания производила по 40 самолетов в месяц, около 400 скопилось в резерве, но они не находят покупателя.Эксплуатация лайнеров такого типа фактически прекратилась после двух катастроф в Эфиопии (погибло 157 человек) и Индонезии (погибло 189 человек). Руководство Boeing признало, что в обоих случаях произошел сбой в работе бортовых систем, сообщает телеканал "Россия 24".Официальные комментарии со стороны Boeing пока не поступали.