Фигуристка вместе с юной коллегой Алиной Загитовой стали гостьями шоу Вечерний
Ургант на Первом канале. Татьяна Навка выбрала для такого случая полупрозрачный
наряд.
Фигуристка вместе с юной коллегой Алиной Загитовой стали гостьями шоу "Вечерний
Ургант" на Первом канале. Татьяна Навка выбрала для такого случая полупрозрачный
наряд.
Звезда льда предстала в черной
блузке в горошек и брюках с завышенной талией, усыпанных
стразами. Волосы знаменитость собрала в хвост, чтобы подчеркнуть крупные
серьги. Образ Татьяны Навки завершили серебристые туфли.
Алина Загитова же пришла на съемку в белом
мини-платье с нежным принтом и синих туфлях. Снимком и видео с
площадки Татьяна Навка поделилась в своем "Инстаграме". "Сегодня вечером. "Вечерний
Ургант". Я смеялась очень!", – подписала фото фигуристка.
Поклонники восхитились
образами обеих фигуристок. "Девочки, вы такие Красотки!" (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "С Навкой
Загитова в надежных руках", "Какой наряд крутой у Татьяны,
а Алина девочка нежная", "Роковая красотка и такой макияж, стильно",
"Навка в таком пикантном наряде, уф", "Крутой выпуск, Загитова еще так
юна, а Татьяна такая сногсшибательная", – высказались фолловеры
16 Дек 2019 в 8:33 PST
Как писали "Дни.ру", ранее олимпийская чемпионка прокомментировала известие о том, что 17-летняя
фигуристка собралась приостановить профессиональную карьеру. считает, что Алина Загитова приняла мудрое решение. По ее словам, в этом году девушка должна сдать ЕГЭ и подготовиться к
поступлению в вуз.