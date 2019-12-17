Фигуристка вместе с юной коллегой Алиной Загитовой стали гостьями шоу Вечерний Ургант на Первом канале. Татьяна Навка выбрала для такого случая полупрозрачный наряд.

Фигуристка вместе с юной коллегой Алиной Загитовой стали гостьями шоу "ВечернийУргант" на Первом канале. Татьяна Навка выбрала для такого случая полупрозрачныйнаряд.Звезда льда предстала в чернойблузке в горошек и брюках с завышенной талией, усыпанныхстразами. Волосы знаменитость собрала в хвост, чтобы подчеркнуть крупныесерьги. Образ Татьяны Навки завершили серебристые туфли.Алина Загитова же пришла на съемку в беломмини-платье с нежным принтом и синих туфлях. Снимком и видео сплощадки Татьяна Навка поделилась в своем "Инстаграме". "Сегодня вечером. "ВечернийУргант". Я смеялась очень!", – подписала фото фигуристка.Поклонники восхитилисьобразами обеих фигуристок. "Девочки, вы такие Красотки!" (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "С НавкойЗагитова в надежных руках", "Какой наряд крутой у Татьяны,а Алина девочка нежная", "Роковая красотка и такой макияж, стильно","Навка в таком пикантном наряде, уф", "Крутой выпуск, Загитова еще такюна, а Татьяна такая сногсшибательная", – высказались фолловеры16 Дек 2019 в 8:33 PSTКак писали "Дни.ру", ранее олимпийская чемпионка прокомментировала известие о том, что 17-летняяфигуристка собралась приостановить профессиональную карьеру. считает, что Алина Загитова приняла мудрое решение. По ее словам, в этом году девушка должна сдать ЕГЭ и подготовиться кпоступлению в вуз.