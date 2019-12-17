17.12.2019

2019-12-17 12:35:26

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (47(9696) от 17 декабря 2019 года).

НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ

Мэр Москвы Сергей Собянин поощрил медицинских работников за спасение жизни московского полицейского. Читайте на странице 2.



ЯРКОЕ СОБЫТИЕ

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей ПОНОРЕЦ встретился с представителями организаций, принимавших участие в подготовке и проведении концерта, посвящённого Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 2.



ВМЕСТЕ ПРОТИВ УГРОЗ

По традиции накануне Международного дня борьбы с коррупцией в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве состоялся круглый стол. Продолжение на странице 2.



О СЛАВЕ И ГЕРОЯХ

В средней общеобразовательной школе № 2123 имени Мигеля Эрнандеса прошёл урок, посвящённый Дню Героя Отечества. К учащимся 6 «Л» класса пришли в гости — секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москва Вадим Бреев и инспектор ОДН ОМВД России по Пресненскому району старший лейтенант полиции Олеся Богомолова. Читайте на странице 2.



ПРЕСТИЖ ПОБЕДЫ В СПОРЕ С ЛУЧШИМИ

Стартовал третий этап конкурса на звание «Лучший по профессии» в системе Главного управления МВД России по г. Москве. На заключительной стадии профессионального соперничества столичных правоохранителей номинантами являются победители второго этапа городского конкурса — лучшие сотрудники из отраслевых подразделений и окружных управлений внутренних дел мегаполиса. Читайте на странице 3.



ДЕПУТАТАМ В ПОМОЩЬ

Молодость — это такой отрезок жизни, когда человек, говоря словами поэта, «и жить торопится, и чувствовать спешит». В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве завершился финал ежегодного правового конкурса «Я пишу закон». Подробности читайте на странице 3.



КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ: БУДНИ КРИМИНАЛИСТОВ

Два часа ночи. УВД по ЦАО. Тревожный звонок от дежурного: «Варя, быстрее выезжайте, у нас кража коровы в центре Москвы». — «Поняла, выезжаем». Пинцеты, кисти, магнитный порошок, плёнки и бумаги, осветительные приборы и цифровой фотоаппарат — 15-килограммовый чемодан эксперта-криминалиста готов. Читайте на странице 4.



БЫВШИХ ДЕСАНТНИКОВ НЕ БЫВАЕТ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке состоялось награждение отличившихся сотрудников. Среди них был и сотрудник ОР ППСП ОМВД России по району Вешняки сержант полиции Андрей КОРОЛЁВ. Читайте на странице 4.



НА ВЫСОКОЙ ВОЛНЕ

Начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Константин СТРОГАНОВ поздравил личный состав возглавляемой службы, ветеранов, членов их семей с праздником, а также рассказал о том, с каким настроением коллектив встречает профессиональный праздник и наступающий новый год. Читайте на странице 5.



«ФУТБОЛИСТАМ» ПОКАЗАЛИ «КРАСНУЮ КАРТОЧКУ»

Одной из главных примет современной жизни являются беженцы. Их количество растёт буквально не по дням, а по часам, и они всё активнее влияют на политическую жизнь разных стран. Продолжение на странице 6.



ПОДАРИЛИ ЧАСТЬ ДУШИ

В Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева состоялся XIII Фестиваль искусств воспитательных колоний «Амнистия души». Читайте на странице 7.



ГОТОВЬТЕСЬ К ВВК

Если вы определились с профессией и решили начать свой путь с обучения в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя, то должны понимать, что высшие учебные заведения Министерства внутренних дел равны по своим требованиям к состоянию здоровья кандидатов военным училищам. Читайте на странице 8.



ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

Эта история началась с Московского протезного завода. Алексею Шевченко предложили на столичном протезно-ортопедическом предприятии протестировать коленные узлы для ампутантов нижних конечностей с биологической обратной связью под наблюдением опытных медиков и специалистов. Подробности читайте на странице 8.



«УЗЕЛ РАЗОБЛАЧЕНИЯ»

В газете «На боевом посту» столичного Главного управления внутренних дел в № 16 (7130) за среду 8 февраля 1984 года, на 4­й странице, под рубрикой «Страницы истории» напечатан публицистический материал члена Совета ветеранов ГУВД Мосгорисполкома полковника милиции в отставке Леонида Рассказова «Большая жизнь учёного­криминалиста», о легендарном Петре Семеновском, кавалере ордена Отечественной войны I степени. Читайте на странице 9.



У «ОЛЬХОВОЙ» ТЕПЕРЬ НЕ ТОЛКАЮТ

Заботы динамичной городской жизни, усталость в конце рабочего дня, вызывают у многих жителей столицы одно желание — поскорее добраться до дома. Но на пути к тёплому и уютному жилищу своих жертв подстерегал злоумышленник. Продолжение на странице 9.



ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ

В редакцию газеты «Петровка, 38» неоднократно обращались инвалиды вследствие военной травмы, ветераны органов внутренних дел с просьбой разобраться с ситуацией, сложившейся вокруг парковочных мест для инвалидов у входов в ведомственные медицинские учреждения. В своих обращениях они указывали на явную нехватку подобных мест. Сдвинулось ли дело с мёртвой точки? Читайте на странице 9.



«ДОРОГА — ЭТО ЖИЗНЬ»

Совет ветеранов ГУ МВД России по г. Москве наградил полицейского водителя комендантской группы УВД по ТиНАО прапорщика полиции Александра ПЕПЕНКО грамотой. Старшие товарищи отметили высокий профессионализм Александра Александровича, личное мужество и бдительность — полицейский спас женщину, которую сбил автомобиль. Читайте на странице 10.



СБЕРБАНК НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ...НО ЭТО НЕ ТОЧНО

Среди «пабликов» (мини-блогов), на которые я подписан в YouTube, есть канал известного российского спортсмена Ивана Водянова. Буквально на днях он выложил ролик, где рассказал, как остановился в шаге от того, чтобы пополнить печальный строй обманутых интернет-мошенниками. Продолжение на странице 11.



МИЛЛИОНЫ СЫГРАЛИ В ЯЩИК

В Останкинском районном суде Москвы завершено слушание уголовного дела о виртуозном мошенничестве. Как следует из материалов процесса, аферистам удалось «развести» представителя крупной коммерческой организации, занимающейся торговлей мясной продукцией, на 20 миллионов рублей. Подробности читайте на странице 11.



ВСЕГДА НА КОНЕ

Подполковнику милиции Оразу Мамралиеву 93 года. Он родился 25 октября 1926 года в небольшом киргизском посёлке Джалал-Абадской области в простой рабочей семье. Когда грянула Великая Отечественная война и все взрослые ушли на фронт, ему, совсем юному, выпало трудиться в тылу. Продолжение на странице 12.



СИЛОЙ ДОБРА ПОБЕЖДАЕМ...

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран ГАИ Валентин Раков — легендарная личность, пример, достойный подражания, образец мужества и стойкости духа. Читайте на странице 12.



КТО НЕ ПОМНИТ ПРОШЛОГО — У ТОГО НЕТ БУДУЩЕГО

В ОМВД России по району Косино-Ухтомский в текущем году состоялся плановый капитальный ремонт помещений. В результате частичного перераспределения площадей накануне следующего года, в котором отмечается 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в территориальном отделе появилась Комната истории подразделения. Читайте на странице 13.



ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ!

В Парке Победы на Поклонной горе в память 78-й годовщины контрнаступления советских войск под Москвой у закладного камня, посвящённого защитникам столицы, ветераны и сотрудники службы вневедомственной охраны почтили павших героев. Читайте на странице 13.



ВЫДАЮЩИЙСЯ МАСТЕР, ВЕЛИКИЙ ПАТРИОТ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное собрание, посвящённое 80-летию со дня рождения выдающегося советского и российского скульптора, народного художника России, лауреата Государственной премии СССР Вячеслава Михайловича Клыкова. Читайте на странице 13.



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: СОЮЗНИК ИЛИ ПРОТИВНИК?

В Академии управления МВД России состоялась научно-практическая конференция на тему «Искусственный интеллект (Большие данные) на службе полиции», организованная совместно с ФКУ «ГИАЦ МВД России». Подробности читайте на странице 14.



ЗДЕСЬ ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛО СВОЙ БЕГ

Источником вдохновения в период новогодних праздников станет Культурный центр Главного управления МВД России по г. Москве. Новогодний серпантин концертных программ и масштабных проектов даст возможность зрителям проникнуться музыкой, получить яркие эмоции и впечатления, отдохнуть душой. Читайте на странице 15.



НЕ ШУТИ С ОГНЁМ, ОБОЖЖЁШЬСЯ!

Впереди новогодние каникулы, Рождество Христово, старый Новый год… Сотрудники ведомственной пожарной охраны (8 отдела УОТО ГУ МВД России по г. Москве) поздравляют всех с грядущими замечательными праздниками. Читайте на странице 16.



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