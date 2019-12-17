Всемирное антидопинговое агентство продолжает перепроверку базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Ходили слухи, что под подозрением находятся около 150 наших атлетов, но пока специалистами WADA открыто 15 новых дел против россиян.

Всемирное антидопинговое агентство продолжает перепроверку базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Ходили слухи, что под подозрением находятся около 150 наших атлетов, но пока специалистами WADA открыто 15 новых дел против россиян."Часть дел будет передана в РУСАДА, скорее всего потому, что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел. Включены ли эти дела в пресловутый список 145 спортсменов, о которых нет данных в переданной базе, мне неизвестно", – сказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.При этом чиновница отметила, что у WADA список имен новых подозреваемых имеется, но организация его не публикует: "Провести повторный анализ двух с лишним тысяч проб – это не так быстро. Этот процесс еще идет, материалы дел направляются в международные федерации"."Зто не те дела, которые связаны только с манипуляциями в базе данных, – цитирует РИА Новости главу РУСАДА Юрия Гануса. – Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой. Все данные исследуются по всем направлениям".