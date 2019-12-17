Певица Анна Седокова проявила все чудеса женской обаятельности. Не устояв перед очарованием хитрой любимой, ее новый избранник разулся до носков.

Певица Анна Седокова проявила все чудеса женской обаятельности. Не устояв перед очарованием хитрой любимой, ее новый избранник разулся до носков.Вчера, 16 декабря 2019, артистка с большим размахом отметила свое 37-летие. На масштабной вечеринке собрались звездные друзья Анны и от души поздравили ее с днем рождения. Знаменитость всю ночь танцевала и "зажигала" танцпол, однако в сеть попали вовсе не праздничные фото.На первом снимке с мероприятия Седокова продемонстрировала торчащие из-под юбки ее красного блестящего платья мужские ботинки. Рядом на фото красуются отставленные в сторону босоножки на высокой шпильке и чьи-то ноги без обуви. Сперва снимок интригует – что здесь происходит? Однако Анна в сопровождении к публикации раскрыла все карты."Любовь– это когда после вечеринки он отдает тебе свои ботинки, а сам идет в носках❤️Пустьэто фото будет первым официальным нашего праздника вчера! Я благодарювсех наших друзей и самых любимых артистов, которые стали нашимпраздником 🙏🏼" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Анна на своей странице в социальной сети "Инстаграм".Поклонники в свою очередь не смогли пройти мимо. Многие поспешили поздравить знаменитость с днем рождения, а некоторые решили продемонстрировать свое чувство юмора."Аня милая , сори , что не пришли 🙏🏽С днем рождения детка , будь счастлива каждую секунду ❤️", – написала Лера Кудрявцева. "🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁 люблю тебя 😍", – добавил возлюбленный Седоковой, который и оказался разутым до носков.17 Дек 2019 в 12:15 PSTОстальные пользователи тоже не отставали: "А я думала любовь– это когда после тяжелой вечеринки вы меняетесь обувью 🤣🤣🤣🤣😜", "У меня с мужем тоже такая ситуация была, он шел домой в носках км два, а я в его кроссах:) 💖💖💖", "Здоровья, счастья Вам Анна!!!😘Вы очень красивая 🌺🌺🌺", "Очень мило))))😍 Берегите друг друга!!! 🙏С днем рождения, Анна🎉🎉🎉".