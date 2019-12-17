Хозяин дома под Гатчиной, где обнаружили склад оружия, подозревается в неоднократном изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщают в Следственном комитете. Сейчас пострадавшей 13 лет.

Хозяин дома под Гатчиной, где обнаружили склад оружия, подозревается в неоднократном изнасиловании собственной дочери. Об этом сообщают в Следственном комитете. Сейчас пострадавшей 13 лет.Насилие продолжалось с 2012 года по настоящее время. Всего во время спецоперации из коттеджа в деревне Химози силовики эвакуировали восьмерых детей подозреваемого. Сам он задержан.В доме оперативники нашли автоматы, винтовки, пистолеты и большое количество патронов к ним, а также гранаты и бронежилеты.Помимо арсенала оружия и бронежилета с надписью ФСБ, взору оперативников предстали переоборудованные под тренировки помещения, где к потолку прикреплены шведские стенки, а к ним привязаны канаты и боксерская груша. Обнаружилась и комната-тир, где, предположительно, подростки практиковались в стрельбе.При этом детские комнаты, как сообщают очевидцы и свидетельствуют фотографии, выглядят неухожено: кругом валяются вещи, на кроватях отсутствуют матрасы, светильников нет как таковых, зато повсеместны иконы.В настоящее время все семейство находится в следственном отделе, где стражи порядка выясняют происхождение оружия и обстоятельства быта.