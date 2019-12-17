Фигурист возмущен травлей,
направленной на знаменитого тренера. Алексей Ягудин отметил, что относится к
своей наставнице как ко второй маме.
Фигурист возмущен травлей,
направленной на знаменитого тренера. Алексей Ягудин отметил, что относится к
своей наставнице как ко "второй маме".
По словам
спортсмена, он почувствовал, что просто обязан прокомментировать историю с
откровенной травлей Татьяны Тарасовой. Алексей Ягудин признался, что бесконечно
восхищается ее профессионализмом и человеческими качествами.
Материал дополняется