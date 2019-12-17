Фигурист возмущен травлей, направленной на знаменитого тренера. Алексей Ягудин отметил, что относится к своей наставнице как ко второй маме.

Фигурист возмущен травлей,направленной на знаменитого тренера. Алексей Ягудин отметил, что относится ксвоей наставнице как ко "второй маме".По словамспортсмена, он почувствовал, что просто обязан прокомментировать историю соткровенной травлей Татьяны Тарасовой. Алексей Ягудин признался, что бесконечновосхищается ее профессионализмом и человеческими качествами.Материал дополняется