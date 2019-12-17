Юлия Высоцкая рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем. Она выложила фотографию, прокомментировав свое состояние.
Юлия Высоцкая рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем. Она выложила фотографию, прокомментировав свое состояние.
Актриса и телеведущая заболела в самое
неудачное время: перед Новым годом. Впереди множество съемок, сдача проектов,
спектакли, подготовка к праздникам. Совсем не время для простуды! Отлеживаясь
дома и пытаясь вылечиться, Юлия не теряла присутствия духа. Многочисленные
поклонники просто завалили ее рецептами от кашля и насморка.
Юлии даже удалось сыграть в спектакле "Сцены из супружеской жизни" с Александром
Домогаровым во МХАТе. Актриса чувствовала себя лучше и
была всем благодарна за поддержку: "Спасибо за добрые слова, полезные советы! Спасибо за отзывчивость и
доброжелательность".
2 Ноя 2019 в 11:20 PDT
Высоцкая сообщила, что еще не до конца
выздоровела, но чувствует себя гораздо лучше. Чтобы успокоить друзей и
поклонников, она выложила свою фотографию перед сном. Удивительно, но во время
болезни женщина даже похорошела. Актриса Ольга Ломоносова шутя позавидовала
коллеге: "Всем бы так выглядеть в простуду".
Юлию Высоцкую в последнее время
одолевает ностальгия. Этим летом она опубликовала свой снимок, сделанный почти
30 лет назад, до встречи с мужем Андреем Кончаловским.