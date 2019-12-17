Юлия Высоцкая рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем. Она выложила фотографию, прокомментировав свое состояние.

Юлия Высоцкая рассказала поклонникам о проблемах со здоровьем. Она выложила фотографию, прокомментировав свое состояние.Актриса и телеведущая заболела в самоенеудачное время: перед Новым годом. Впереди множество съемок, сдача проектов,спектакли, подготовка к праздникам. Совсем не время для простуды! Отлеживаясьдома и пытаясь вылечиться, Юлия не теряла присутствия духа. Многочисленныепоклонники просто завалили ее рецептами от кашля и насморка.Юлии даже удалось сыграть в спектакле "Сцены из супружеской жизни" с АлександромДомогаровым во МХАТе. Актриса чувствовала себя лучше ибыла всем благодарна за поддержку: "Спасибо за добрые слова, полезные советы! Спасибо за отзывчивость идоброжелательность".2 Ноя 2019 в 11:20 PDTВысоцкая сообщила, что еще не до концавыздоровела, но чувствует себя гораздо лучше. Чтобы успокоить друзей ипоклонников, она выложила свою фотографию перед сном. Удивительно, но во времяболезни женщина даже похорошела. Актриса Ольга Ломоносова шутя позавидовалаколлеге: "Всем бы так выглядеть в простуду".Юлию Высоцкую в последнее времяодолевает ностальгия. Этим летом она опубликовала свой снимок, сделанный почти30 лет назад, до встречи с мужем Андреем Кончаловским.