17.12.2019

2019-12-17 19:25:03

Законодатели обсудили вопрос доступности социально значимой информации

Привлечение квалифицированных кадров, доступность медицинской помощи и информации о льготах - эти темы обсудили на Совете законодателей страны. В заседаниях приняли участие спикеры верхней и нижней палат парламента, а также главы профильных комитетов и ведомств, представители региональных парламентов. Владимирскую область представлял Владимир Киселев.



Стоит ли оставлять в системе высшего образования бакалавриат и магистратуру? Этот вопрос рассмотрели на заседании президиума Совета законодателей в Москве. По мнению парламентариев, магистратура - лишь способ перевода на платное образование. Так что, если хочешь получить высшее образование – придется доплатить, а это не обеспечивает равное и непрерывное образование, - считают законодатели. «Количество бюджетных мест, которое выделяется на бакалавров одно, а на магистров существенно меньше. То есть получается, что любой, кто получил образование за счет бюджета и учился на бакалавра, он не сможет обеспечить себе непрерывное образование, потому что количество бюджетных мест существенно ниже», - отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предложила специальной комиссии рассмотреть целесообразность болонской системы с делением на бакалавриат и магистратуру.



Другой важный вопрос - обеспеченность квалифицированными кадрами в регионах. Почти половина выпускников России не идет работать по специальности. Чтобы решить проблему, нужно дать старшеклассникам возможность представлять спрос на профессии, - уверены парламентарии. Прозвучало предложение разместить запросы регионов и работодателей о целевом обучении на одном сайте. Выпускники могут на прозрачной конкурсной основе претендовать на заключение договора о целевом обучении в конкретном регионе и по конкретной специальности. Эти меры позволят получить молодым специалистам гарантированное место работы, а региону - специалистов необходимой квалификации.



О целевом приеме в вузы говорили и на общем заседании Совета законодателей – при обсуждении вопросов качества и доступности медуслуг в регионах. По словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, дефицит кадров - острейшая проблема российской медицины. Закон о целевом наборе будущих врачей принят, но не даёт ожидаемого эффекта. По словам главы верхней палаты парламента, Минздраву и Минобразования необходимо наладить чёткую работу по формированию списков для целевого набора в медицинские вузы по заявкам регионов, а субъектам РФ - составлять объективные заявки на специалистов.



Законодатели также напомнили о том, что россияне смогут получать полную информацию о всех положенных им льготах. Такой закон был принят на днях. В России сейчас насчитывается 387 видов мер социальной поддержки, в том числе 44 вида — на федеральном и 343 — на региональном и муниципальном уровнях. Многие граждане о них просто не знают. По данным опроса российской Общественной палаты, о выплатах на транспортное средство не знают 60% опрошенных, а, например, о налоговых льготах для многодетных - ​58%.

«Порядка 37 процентов семей с детьми не получают льготы только потому, что не знают о них», - добавил председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев. Особенно мало знают о льготах жители сельской местности.

Владимир Киселев пояснил, что для решения проблемы будет создан единый информационный портал, где каждый сможет получить полную информацию о положенных ему льготах. При этом каждый выберет для себя наиболее удобный способ знакомства с информацией: через портал госуслуг, единый колл-центр или через посещение органа власти. Стоит отметить, что информация должна быть предоставлена незамедлительно, в момент самого обращения. Речь идет обо всех основаниях и формах социальной поддержки без ограничения.

По информации пресс-службы Заксобрания Владимирской области.

