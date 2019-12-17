Право ограниченного пользования чужим земельным участком – сервитут – закреплено в Гражданском кодексе России. Между тем нередки случаи, когда разногласия по этому вопросу между физическими или юридическими лицами приходится разрешать в судебном порядке. Одно из таких дел будет в ближайшее время рассматривать столичный арбитраж. Связанное с фармацевтическим холдингом Аквион ООО Внуково-9 подало иск против ООО Проект-Девелопмент об установлении частного земельного сервитута.

Право ограниченного пользования чужим земельным участком – сервитут – закреплено в Гражданском кодексе России. Между тем нередки случаи, когда разногласия по этому вопросу между физическими или юридическими лицами приходится разрешать в судебном порядке. Одно из таких дел будет в ближайшее время рассматривать столичный арбитраж. Связанное с фармацевтическим холдингом "Аквион" ООО "Внуково-9" подало иск против ООО "Проект-Девелопмент" об установлении частного земельного сервитута.Эта история началась в 2013 году, когда "Аквион" решил расширить свою складскую базу. Компания приобрела здание площадью 25 тысяч квадратных метров с участком в четыре гектара недалеко от деревни Шарапово на юго-западе Москвы.Как пишет , указанныйучасток "Аквион" приобрел у ООО "Индустриальный парк Внуково-3",входивший в состав PNK Group. Это один из крупнейших российских девелоперовиндустриальной, коммерческой и складской недвижимости. Компания с вполнереспектабельным имиджем: среди ее клиентов на официальном сайте PNK в рубрике"Выбрали наши здания" около сорока весьма известных и уважаемых брендов.Но фармхолдинг "Аквион" среди клиентов PNK не указан.Журналисты отмечают, что изначально "Аквион" думалотказаться от сделки, поскольку считал установленную продавцом цену завышенной."Но тут им напомнили про возврат НДС со стоимости купленного имущества!Это решило исход дела. Ударили по рукам – и только после этого фармацевтыпоняли, что просчитались. Вместо 182 миллионов рублей, на которые рассчитывали,"Аквиону" удалось добиться выплаты лишь 92 миллиона рублей", – пишет"МК".Оказалось, что для строительства склада продавец привлекалзастройщика, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН). В итоге врешении Арбитражного суда Москвы прямо , что "в бюджете не сформированисточник для возмещения суммы НДС, заявленной к возмещению".Тем временем "Аквион" уже развернул деятельность наприобретенной земле. В логистический комплекс завезли промышленные холодильникии прочее складское оборудование. На первых порах с соседями-продавцами все былоболее-менее мирно."Несколько лет они обеспечивали нам необходимуюэлектрическую мощность в размере 630 кВт. Проблемы начались, как только имнапомнили про ту старую историю, из-за которой мы недополучили НДС, надовернуть", – передает портал слова представителя"Аквиона".Из-за этого фармацевтам пришлось отключить холодильноеоборудование, сообщают СМИ. По данным журналистов, компания пыталась протянутьк своим владениям воздушную линию электропередачи. "Мы установили опору ЛЭП ипроложили воздушный кабель. Но вскоре туда приехала неизвестная бригада сэкскаватором и "болгарками": буквально за час они просто спилили опору!" -сообщает со ссылкой на представителяфармацевтического холдинга.Случай с "Аквионом" не единичный. Так, компания"Глобус-Инвест" с "Проект-Девелопмент" с июня 2019-го. Истцупринадлежат складские помещения в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Но проездна склады с дороги общего пользования возможен только через участок, арендуемый структурами PNK у администрацииНаро-Фоминска. Чтобы обеспечить въезд-выезд арендаторам своих складов,"Глобус-Инвест" еще в 2016-м заключил соглашение о содержании иэксплуатационном обслуживании. Из судебного решения следует, что "всоответствии с пунктом 1.2. Соглашения ООО "Проект-Девелопмент" на возмезднойоснове предоставляет ООО "Глобус-Инвест" право прохода и проезда через земельныйучасток". То есть попросту платить за доступ на свою территорию через соседей.В "Аквионе" не теряют надежду найти выход из положения.Теперь компания рассчитывает на право земельного частного сервитута. Это правоограниченного пользования чужим земельным участком, предусмотренное как раз длятаких спорных случаев.Как гласит статья 274 Гражданского кодекса России, сервитут устанавливается "для обеспечения прохода и проезда через соседний земельныйучасток, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов,не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешеннымиспользованием, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которыене могут быть обеспечены без установления сервитута". В той же статье указано,что он может быть установлен как по согласию сторон, так и "судом по иску лица,требующего установления сервитута".Договориться у сторон пока не получается. Дело будетМосковским арбитражным судом 19 декабря.