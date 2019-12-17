Артистку упрекнули в лицемерии. Пользователи Сети решили, что певица Нюша
поступилась принципами из-за рекламы.
Артистку упрекнули в лицемерии. Пользователи Сети решили, что певица Нюша
поступилась принципами из-за рекламы.
Исполнительница разочаровала
некоторых своих фанатов. Еще недавно она призывала беречь окружающую среду и
прежде всего – сократить потребление пластика, либо вовсе от него
отказаться.
Однако,
похоже, что певица Нюша предала доверие поклонников. В
новом посте в "Инстаграме" знаменитость с восторгом поведала об известной
службе доставки еды, передает . Несмотря на то, что речь в ее
публикации шла о вегетарианских салатах, на фото артистка с удовольствием ест
из пластиковых контейнеров и советует подписчикам следовать ее примеру.
Внимательные
фолловеры тут же поймали "зищитницу экологии" на двойных стандартах. "У тебя в
руках пластик? Пластик!!!", "А упаковку куда денем из-под еды?", "Думала, ты не
хотела отходов лишних от пластика", – упрекнули певицу Нюшу в лицемерии. "Наконец-то
вернулась из экологии", – с сарказмом отметил один из пользователей соцсети.
16 Дек 2019 в 7:21 PST
Материал дополняется