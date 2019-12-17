Артистку упрекнули в лицемерии. Пользователи Сети решили, что певица Нюша поступилась принципами из-за рекламы.

Артистку упрекнули в лицемерии. Пользователи Сети решили, что певица Нюшапоступилась принципами из-за рекламы.Исполнительница разочароваланекоторых своих фанатов. Еще недавно она призывала беречь окружающую среду ипрежде всего – сократить потребление пластика, либо вовсе от негоотказаться.Однако,похоже, что певица Нюша предала доверие поклонников. Вновом посте в "Инстаграме" знаменитость с восторгом поведала об известнойслужбе доставки еды, передает . Несмотря на то, что речь в еепубликации шла о вегетарианских салатах, на фото артистка с удовольствием естиз пластиковых контейнеров и советует подписчикам следовать ее примеру.Внимательныефолловеры тут же поймали "зищитницу экологии" на двойных стандартах. "У тебя вруках пластик? Пластик!!!", "А упаковку куда денем из-под еды?", "Думала, ты нехотела отходов лишних от пластика", – упрекнули певицу Нюшу в лицемерии. "Наконец-товернулась из экологии", – с сарказмом отметил один из пользователей соцсети.16 Дек 2019 в 7:21 PSTМатериал дополняется