Гости и сотрудники
Исторического музея Южного Уралабыли поражены неожиданным происшествием. Внезапно защитный купол над обломком челябинского метеорита приподнялся.
Гости и сотрудники
Исторического музея Южного Уралабыли поражены неожиданным происшествием. Внезапно защитный купол над обломком челябинского метеорита приподнялся.
Все случилось на глазах у изумленной публики. Без видимых причин купол медленно взлетел над обломком и вскоре так же медленно опустился. Как после рассказывали сотрудники, никакого сбоя не происходило и специально ограждение никто не поднимал.
"На место прибыла охрана, купол опустили. Но объяснения случившемуся нет,
причина непонятна, так как точно знаем, что технических неполадок не
было", – передает слова
сотрудника отдела по связям с общественностью музея Юрия Богатенкова .