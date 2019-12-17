Гости и сотрудники Исторического музея Южного Уралабыли поражены неожиданным происшествием. Внезапно защитный купол над обломком челябинского метеорита приподнялся.

Гости и сотрудникиИсторического музея Южного Уралабыли поражены неожиданным происшествием. Внезапно защитный купол над обломком челябинского метеорита приподнялся.Все случилось на глазах у изумленной публики. Без видимых причин купол медленно взлетел над обломком и вскоре так же медленно опустился. Как после рассказывали сотрудники, никакого сбоя не происходило и специально ограждение никто не поднимал."На место прибыла охрана, купол опустили. Но объяснения случившемуся нет,причина непонятна, так как точно знаем, что технических неполадок небыло", – передает словасотрудника отдела по связям с общественностью музея Юрия Богатенкова .