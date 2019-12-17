Жена экс-президента Петра Порошенко Марина поплатилась за сомнительную деятельность на посту главы Украинского культурного фонда. Новое руководство страны указало ей на дверь. Это произошло после громкого скандала, в котором оказались замешаны сотни миллионов бюджетных гривен.

Жена экс-президента Петра Порошенко Марина поплатилась за сомнительную деятельность на посту главы Украинского культурного фонда. Новое руководство страны указало ей на дверь. Это произошло после громкого скандала, в котором оказались замешаны сотни миллионов бюджетных гривен.О мотивах ухода с поста главы фонда Марина Порошенко рассказала в видеообращении. Причина – давление нынешнего руководства страны во главе с Владимиром Зеленским.Порошенко уверяет: единственная претензия к ней – фамилия. "Она вошла в историю Украины, и никто – ни нынешний президент, ни министр культуры, – вычеркнуть ее не сможет", – сказала жены экс-президента.Бороться за пост главы Украинского культурного фонда она не намерена, так как "имеет честь". Сложить полномочия супруга бывшего главы государства решила добровольно.Честь Марина Порошенко действительно имеет, но, видимо, совсем не в том смысле, в котором принято думать. Пользователи Сети намекают на сомнительные финансовые схемы и коррупцию в рядах фонда."Забыла рассказать, что управляемый ею фонд раздает сотни миллионов гривен, а получателями средств нередко становятся родственники высших чиновников", – пишет телеграм-канал "Шептун".Украинская общественность вновь обратила внимание на подзабытую супругу экс-президента после принятия нового бюджета в первом чтении. Журналисты проанализировали документ и выяснили, что Марина продолжает получать круглые суммы из государственного бюджета.Оказалось, что в 2020 году на счета Украинского культурного фонда должно было поступить около 700 миллионов гривен. Между тем сама в беседе с журналистами не смогла назвать ни одного конкретного проекта, реализованного ее фондом за последние годы.