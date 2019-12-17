Главный тренер петербургского футбольного клуба Зенит Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Новое соглашение сине-бело-голубых с 43-летним специалистом будет рассчитано до лета 2021 года.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Новое соглашение "сине-бело-голубых" с 43-летним специалистом будет рассчитано до лета 2021 года.Руководство "Зенита" не считает работу Семака неудовлетворительной. Как сообщает "Спорт День за Днем", контракт, который полтора года назад был заключен по схеме "2+1", будет продлен на тех же условиях.Семак возглавил "Зенит" летом 2017 года. Под руководством 43-летнего специалист "сине-бело-голубые" одержали 45 побед, потерпели 19 поражений и десять раз сыграли вничью. В 2018 году Семак привел петербуржцев к чемпионству.Напомним, в текущем сезоне РПЛ "Зенит" одержал 14 побед в 19 матчах и с 45 очками лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на десять очков. В групповом раунде Лиги чемпионов петербуржцы заняли последнее место в квартете с "Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой".