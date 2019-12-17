В его отношении возбуждено уголовное дело

В Муроме полиция возбудила уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в краже 118 литров дизельного топлива, сообщает УМВД России по Владимирской области.4 декабря в полицию обратился муромец, сообщивший, что с седельного тягача МАЗ, припаркованного около дома пропало дизельное топливо на сумму более 5 тысяч рублей. Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения с ближайшего здания, задержали подозреваемого, 50-летнего местного жителя.Задержанный во всём признался и пояснил, что в один из дней, что он видел этот припаркованный МАЗ, у него появилась идея слить оттуда топливо. После чего продал его дальнобойщикам на трассе. В его отношении возбуждено уголовное дело за кражу.