Жительница Тюмени призналась в убийстве 19-летней дочери. Россиянка приревновала своего сожителя к наследнице. По данным , тело девушки нашли 15 декабря в огороде рядом с домом. ..

Жительница Тюмени призналась в убийстве 19-летней дочери. Россиянка приревновала своего сожителя к наследнице.По данным , тело девушки нашли 15 декабря в огороде рядом с домом. "По предварительной версии, 44-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения приревновала девушку к своему сожителю, взяла топор и нанесла несколько ударов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", – сообщили в пресс-службе МВД. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.