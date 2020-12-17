Вакцинация от коронавируса в регионе стартовала. Кого и где прививают. И что о вакцине думает Президент. В минувшие выходные во Владимирскую область поступило 1300 доз так называемого

Вакцинация от коронавируса в регионе стартовала. Кого и где прививают. И что о вакцине думает Президент. В минувшие выходные во Владимирскую область поступило 1300 доз так называемого “Спутника V”. Вакцину поставили в 7 лечебных учреждений: Ковровскую ЦГБ, Камешковскую ЦРБ, 5 больницу города Владимира, в горбольницу Гусь-Хрустального, Петушинскую и Александровскую ЦРБ и Муромскую больницу номер 3.