Президент России ответит на вопросы журналистов и граждан в четверг. Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов.

Президент России ответит на вопросы журналистов и граждан в четверг. Большая пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12 часов.В этом году мероприятие пройдет в новом формате из-за пандемии. Российский лидер будет общаться с репортерами по видеосвязи из своей резиденции "Ново-Огарево". Пресс-конфренция Владимира Путина также будет включать элементы "прямой линии": граждане отправляли свои вопросы президенту через специальное мобильное приложение.Как сообщается на официальном сайте Кремля, аккредитацию получили 774 журналиста – это в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Тогда на пресс-конференцию смогли попасть 1 895 человек. Более 240 представителей СМИ разместят в московском Центре международной торговли. Остальные смогут задать вопрос лидеру из своих федеральных округов.