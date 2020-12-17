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ПРОВЕРКА НА ВИРУС Во Владимирской области будут тестировать на коронавирус по 2 тысячи человек в день
НЕПРОСТЫЕ ДВИЖЕНЬЯ Во Владимире обсудят схему организации дорожного движения
ТУРИСТЫ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ Турпоток во Владимирскую область сократился почти вдвое
ЗА ДЕРЕВЬЯМИ ВИДЕТЬ ПАРК Владимирцам представили макет нового парка у ДТЮ
СКАЗКА СБЫЛАСЬ В Интернете собрали деньги на новую квартиру пенсионерке из Владимирской области