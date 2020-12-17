Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
ПОД ЁЛОЧКУ Владимир Путин анонсировал новогодний подарок для семей с детьми до 7 лет
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АПТЕЧКИ Владимирская область получит еще 28 млн рублей на лекарства для лечения ковид-пациентов на дому
УРОКИ ОТМЕНЯЮТСЯ Школы 13 районов Владимирской области закрываются на каникулы с 21 декабря
КАЧАЮЩИМ КОЛЫБЕЛЬ Во Владимире мамам дошкольников помогут открыть свой бизнес
НЕТАЙНАЯ ИСПОВЕДЬ Народному артисту Николаю Горохову исполнилось 70 лет