Награда имени известного детского поэта Алексея Шлыгина вручается в седьмой раз.

Во Владимире главную городскую премию в области литературы присудили Марку Фурману и Кларе Сухаревой. Награда имени известного детского поэта Алексея Шлыгина вручается в седьмой раз.В предыдущие годы лауреатами становились главный режиссёр владимирского областного театра кукол Владимир Миодушевский, поэты Станислав Катков, Дмитрий Кантов и Владимир Пучков, писатели Татьяна Васильева и Татьяна Андреева.Марк Фурман - врач, судмедэксперт и автор двух десятков книг. Получил награду за произведение под названием «Мораторий на крови». Книга вышла два года назад. Автор посвятил её острой социальной проблеме - мораторию на смертную казнь, из-за которого убийцы остаются в живых.Клара Сухарева – врач по профессии, известная вышивальщица и художник описала в своей книге работы, сделанные за десятилетия творческого пути.