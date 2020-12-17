Каким будет дорожное движение во Владимире к 2035 году? Ответ на этот вопрос прозвучал в региональном пресс-центре Союза журналистов. Там обсуждали Комплексную схему организации дорожного

Каким будет дорожное движение во Владимире к 2035 году? Ответ на этот вопрос прозвучал в региональном пресс-центре Союза журналистов. Там обсуждали Комплексную схему организации дорожного движения в городе. Площадь Ленина, перекресток улицы Горького и Строителей, пересечение улицы Верхней Дубровы и проспекта Ленина – это лишь часть транспортных узлов, где планируется оптимизация. Самая интересная – в