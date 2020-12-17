Научный руководитель Гидрометцентра в России Роман Вильфанд считает, что продолжительность времен года в стране может существенно измениться. Зима станет короче и теплее, а весна будет ..

Научный руководитель Гидрометцентра в России Роман Вильфанд считает, что продолжительность времен года в стране может существенно измениться. Зима станет короче и теплее, а весна будет приходить раньше на целую неделю.Вильфанд обратил внимание, что число дней с отрицательной температурой воздуха сокращается от года к году. За прошедшие 30 лет январь стал теплее, в среднем – на два градуса, что специалист считает "колоссальным потеплением", которое стало рекордным за всю историю наблюдений, сообщает телеканал "".