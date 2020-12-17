Будет ли продолжена модернизация тепловых сетей во Владимире и какие новшества ждут владимирцев при оплате за тепло. Итоги года подвела ресурсоснабжающая компания "Т плюс" в режиме он-лайн.

Будет ли продолжена модернизация тепловых сетей во Владимире и какие новшества ждут владимирцев при оплате за тепло. Итоги года подвела ресурсоснабжающая компания "Т плюс" в режиме он-лайн.Год был сложный, но не критичный, несмотря на пандемию. Таким был 2020-ый , по мнению генерального директора "Т Плюс" Андрея Вагнера. Своевременно перешли на удаленку. Потратили миллиард рублей на различные меры профилактики. В итоге удалось избежать вспышек заболеваний на станциях. Не урезали ни одну программу: ни строительную, ни ремонтную . Переложили 470 км труб. Это на 10 процентов больше, чем в прошлом. На ремонтную кампанию затратили 30 миллиардов рублей из собственных средств. Только во Владимире Т Плюс переложила 20, 5 км труб на сумму 450 миллионов рублей.Андрей Вагнер, генеральный директор ПАО "Т плюс":- Все по итогам года реализуем в тех деньгах и сроках, которые намечали, были некоторые срывы, но скорее у подрядчиков. Опять же с пандемией в вопросах перемещения персонала, где -то заболеваемости, но не было мне кажется катастрофических отставаний, что позволило нам закончить год как мы планировали.В январе следующего года Владимир перейдет на метод расчета за тепло, который называется "альтернативная котельная". По словам руководства компании для девяносто двух процентов жителей областного центра стоимость тепла заморозится и не будет повышаться до две тысячи двадцать пятого года. Переход также позволит "Т плюс"привлечь дополнительные средства на модернизацию тепловых сетей. По прогнозам, до 150 млнов рублей.Олег Грошев, директор Владимирского филиала ПАО "Т Плюс":- Жители точно от этого только выиграют и ключевое при переходе в ценовую зону-жители горда Владимира будут жить в тарифах в течение последующих трех лет, и мы гарантированно исполним инвестиционную программу и точно повысим качество теплоснабжения.Вопрос задолженности за тепловые ресурсы по -прежнему острый . Общая сумма долга перед компанией более двух миллиардов рублей. Чтобы как-то стимулировать добросовестных плательщиков, Владимирский филиал "Энергосбыт плюс" несколько лет проводит акцию " В Новый год без долгов."Валерий Маковский,директор Владимирского филиала Энергосбыт +:- Мы стремимся к тому, чтобы у нас участие приняло как можно больше наших клиентов, поэтому все кто будет участвовать и кого выберет фортуна в январе - феврале месяце получат призы различных номиналов. Это будут сертификаты торговых сетей. Я думаю, в начале февраля месяце мы этот конкурс подведем.Компания "Т ПЛЮС" призывает всех клиентов оплатить долги до Нового года.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.