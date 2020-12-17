Актёрский состав также пополнили такие известные имена как Виктор Добронравов, Андрей Смоляков, Иван Янковский и Роман Курцын.

C 24 декабря в прокат выходит новый фильм-катастрофа «Огонь», снятый в России. В картине рассказывается о работе специалистов Авиалесохраны и их борьбе с пожарами.Часть съёмок проходила в аэропоте Семязино во Владимирской области. В главных ролях снялся народный артист России Константин Хабенский. Актёрский состав также пополнили такие известные имена как Виктор Добронравов, Андрей Смоляков, Иван Янковский и Роман Курцын.Отдельные кадры сняты с участием авиапожарных. Они дублировали артистов в сценах, где снимались опасные манёвры.«Семь спасателей совершили несколько прыжков с высоты 1000 метров с самолёта Ан-2 с парашютом «Лесник-3», который обеспечивает высокую точность приземления и требует определённых навыков в управлении», - рассказали в пресс-службе Авиалесохраны.Добавим, что в 2021 году ведомству исполняется 90 лет. В 1931 году был совершен первый вылет на самолете-биплане По-2 с задачей обнаружить труднодоступный лесной пожар.