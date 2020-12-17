Скончались от Covid-19 ещё два пациента.

За минувшие сутки во Владимирской области диагностировано ещё 185 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Согласно статистике, положительный тест на ковид пришёл 47 владимирцам. Сразу 18 заболевших выявлено Муромском районе.16 инфицированных прибавилось в Гусь-Хрустальном районе. 12 случаев заражения в Юрьев-Польском, 11 - в Ковровском, 10 - в Гороховецком, 9 - в Вязниковском, 9 - в Александровском, 9 - в Суздальском, 9 - в Кольчугинском, 7 - в Петушинском, 7 - в Камешковском, 6 -. в Селивановском, 5 - в Киржачском районах, 5 - в городе Радужный, 4 - в Меленковском и 1 - в Судогодском районах.Выздоровели за прошедший день – 180 человек. Всего за период пандемии вирус подхватили 16 014 жителей региона. Избавились от недуга – 14 344 пациента.По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, скончались от Covid-19 ещё два пациента. Таким образом, общая численность летальных исходов от болезни в регионе составила 409 человек.