Для защиты граждан России за рубежом могут разработать специальный закон. Инициатива поступила от представителей партии Родина. Они предлагают назвать документ Законом Шугалея в честь освобожденного из ливийской тюрьмы пленника-ученого ФЗНЦ.

Для защиты граждан России за рубежом могут разработать специальный закон. Инициатива поступила от представителей партии "Родина". Они предлагают назвать документ "Законом Шугалея" в честь освобожденного из ливийской тюрьмы пленника-ученого ФЗНЦ.История Максима Шугалея и его коллеги Самера Суэйфана может стать поводом для разработки нового законопроекта о защите прав российских граждан, незаконно удерживаемых за пределами страны.Депутат Госдумы и глава "Родины" Алексей Журавлев уверен: законодательная мера обезопасит россиян, ставших узниками по ангажированным политическим мотивам. Кроме того, она даст надежду на спасение всем незаконно удерживаемым заключенным, подвергающимся пыткам и не имеющим возможности связаться с адвокатом.Социологи ФЗНЦ отсидели в ливийской тюрьме больше полутора лет – им так и не сказали, за что их посадили в "Митигу". При этом россиян регулярно подвергали физическому и моральному насилию. Шугалея и Суэйфана 10 декабря.Напомним, в сентябре Максима Шугалея выдвинули в парламента Республики Коми от партии "Родина". По его признанию, это серьезно помогло ему в "Митиге".